10.11.25 09:22 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron präsentiert sich am Montagvormittag fester

Die Aktie von Kontron zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Kontron legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 22,86 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 22,86 EUR zu. Die Kontron-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.071 Kontron-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2025 erreicht. Gewinne von 26,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 16,59 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,826 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 05.11.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 400,76 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 427,74 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Kontron am 26.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Kontron die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,94 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kontron AG

