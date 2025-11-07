Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Kontron. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 22,26 EUR nach oben.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 22,26 EUR. Die Kontron-Aktie legte bis auf 22,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.344 Kontron-Aktien.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,28 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 16,59 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 34,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,826 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,00 EUR je Kontron-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,31 Prozent auf 400,76 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 427,74 Mio. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Kontron am 26.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Kontron die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktie an SDAX-Spitze - Jefferies lobt Profitabilitätsfokus

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 5 Jahren verdient

Kontron-Aktie: Was Analysten von Kontron erwarten