Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Kontron. Zuletzt ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 25,06 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 25,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 25,18 EUR. Bei 24,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 4.009 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 13,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 39,55 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,808 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,600 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.

Kontron gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 395,70 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

