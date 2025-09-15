DAX23.348 -1,7%ESt505.378 -1,2%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.712 -0,4%Nas22.343 ±-0,0%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1836 +0,6%Öl68,38 +1,4%Gold3.685 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y thyssenkrupp 750000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Kontron im Fokus

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag im Minusbereich

16.09.25 16:10 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 24,94 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
24,92 EUR -0,36 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 24,94 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Kontron-Aktie ging bis auf 24,82 EUR. Mit einem Wert von 25,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48.053 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 14,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 39,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,808 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,600 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Kontron im vergangenen Quartal 395,70 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kontron 423,83 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,98 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Kontron-Aktie steigt nach positiven Zölle-Aussagen

Aktien von Kontron und QUALCOMM dennoch rot - Kooperation bei Bahn-Kommunikation

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen