Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 24,94 EUR.

Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 24,94 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Kontron-Aktie ging bis auf 24,82 EUR. Mit einem Wert von 25,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48.053 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 14,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 39,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,808 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,600 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Kontron im vergangenen Quartal 395,70 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kontron 423,83 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,98 EUR je Aktie.

