Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum
Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern
Kurs der Kontron

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron steigt am Vormittag

18.09.25 09:30 Uhr
Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 26,90 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 26,90 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Kontron-Aktie bei 27,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,74 EUR. Zuletzt wechselten 19.971 Kontron-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,81 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Abschläge von 43,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,850 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,60 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 423,83 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 395,70 Mio. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 vorlegen. Am 11.11.2026 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

