Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zieht am Freitagmittag an
Die Aktie von Kontron zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 24,12 EUR zu.
Das Papier von Kontron legte um 11:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 24,12 EUR. Bei 24,16 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 74.812 Kontron-Aktien den Besitzer.
Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 20,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (15,15 EUR). Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 59,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,801 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,60 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 423,83 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Kontron-Aktie.
Analysen zu Kontron
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|02.07.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|19.06.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|26.05.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
