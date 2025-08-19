DAX24.328 +0,1%ESt505.480 +0,3%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1599 -0,1%Öl67,56 -0,2%Gold3.330 -0,3%
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt wohl Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Novo Nordisk, DHL, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Cevian-Einstieg treibt Akzo Nobel-Aktie nach oben Cevian-Einstieg treibt Akzo Nobel-Aktie nach oben
Elon Musks SpaceX bereitet zehnten Testflug des Starship vor Elon Musks SpaceX bereitet zehnten Testflug des Starship vor
Fokus auf Aktienkurs

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagvormittag im Minus

22.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Kontron gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 23,98 EUR abwärts.

Kontron
24,08 EUR 0,00 EUR 0,00%
Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 23,98 EUR. Die Abwärtsbewegung der Kontron-Aktie ging bis auf 23,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,98 EUR. Zuletzt wechselten 4.489 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 36,82 Prozent wieder erreichen.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,801 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Kontron gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 395,70 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

