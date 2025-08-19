Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagvormittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 23,98 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 23,98 EUR. Die Abwärtsbewegung der Kontron-Aktie ging bis auf 23,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,98 EUR. Zuletzt wechselten 4.489 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 36,82 Prozent wieder erreichen.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,801 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Kontron gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 395,70 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

