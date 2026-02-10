DAX24.873 -0,5%Est506.025 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 -3,0%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.080 -3,1%Euro1,1916 +0,2%Öl69,60 +0,8%Gold5.053 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 TUI TUAG50 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX entfernt sich von 25.000 Punkten -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Moderna, Robinhood, TKMS im Fokus
Top News
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy
MDAX-Papier TUI-Aktie: Dieser Dividendenausschüttung blicken TUI-Aktionäre entgegen MDAX-Papier TUI-Aktie: Dieser Dividendenausschüttung blicken TUI-Aktionäre entgegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kosten gestiegen

Wacker Neuson-Aktie unverändert: Margenziel verfehlt und nur moderates Wachstum erwartet

11.02.26 09:49 Uhr
Margenziel gerissen: Wacker Neuson enttäuscht beim Ergebnis - Aktie unbeeindruckt | finanzen.net

Beim Baumaschinenhersteller Wacker Neuson haben im Schlussquartal Kosten im Zusammenhang mit den dann doch gescheiterten Übernahmegesprächen mit Doosan Bobcat auf das Ergebnis gedrückt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wacker Neuson SE
22,10 EUR 0,05 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Hinzu kamen einmalige Wertminderungen auf kurzfristige und langfristige Vermögenswerte. Dadurch verfehlten die Münchener die eigenen Erwartungen an ihre Profitabilität für das vergangene Jahr. Die Aktie stieg am Mittwoch im frühen Handel dennoch um rund ein halbes Prozent auf 22,30 Euro.

Wer­bung

Wie Wacker Neuson SE am Dienstagabend anhand vorläufiger Zahlen mitteilte, war das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im vergangenen Jahr um gut sieben Prozent auf 132 Millionen Euro gestiegen. Die entsprechende Marge legte zwar um 0,5 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent zu, Wacker Neuson hatte zuletzt aber 6,5 bis 6,8 Prozent als Ziel ausgegeben.

Wacker Neuson verwies zur Begründung auf die Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit den Gesprächen mit Doosan Bobcat sowie auf Rückstellungen und Abschreibungen im Schlussquartal. Bereinigt um diese hätte die Marge bei 6,5 Prozent gelegen. Der Umsatz lag mit 2,2 Milliarden Euro nahezu auf Vorjahresniveau und damit in der Mitte der vom Unternehmen ausgegebenen Prognosespanne.

Erst vor wenigen Wochen war die Übernahme des Baumaschinenherstellers durch Mischkonzern Doosan Bobcat geplatzt. Eigentlich wollten die Südkoreaner Aktien im Umfang von etwa 63 Prozent des Grundkapitals von Großaktionären erwerben und den außenstehenden Aktionären ein Barangebot machen. Die Nachricht hatte die Wacker-Aktie bis auf gut 26 Euro nach oben schnellen lassen, das Aus hatte sie dann belastet.

Wer­bung

Für das neue Geschäftsjahr erwartet Wacker Neuson eine Verbesserung des operativen Geschäfts, positive Impulse aus Infrastruktur- und Modernisierungsprogrammen in Europa sowie - trotz anhaltender US-Zölle - eine solide Nachfrage in Nordamerika. Der Umsatz dürfte daher "moderat" steigen, bei der Ebit-Marge geht der Konzern von einer Verbesserung aus.

Die endgültigen Resultate für 2025 sowie eine detaillierte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 will der Konzern am 26. März 2026 veröffentlichen.

Wacker Neuson baut unter den Marken Wacker Neuson, Kramer, Weidemann und Enar alles von Baggern und Radladern bis hin zu Stampfern und Walzen. Das Unternehmen mit Sitz in München mit rund 6.000 Mitarbeitern hat seine Wurzeln in einer Schmiede, die 1848 zur Zeit der Deutschen Revolution in Dresden gegründet wurde.

Wer­bung

Auf XETRA zeigt sich die Wacker Neuson-Aktie bei 22,25 Euro unbewegt.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Wacker Neuson

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wacker Neuson

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com, Wacker Neuson

Nachrichten zu Wacker Neuson SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Wacker Neuson SE

DatumRatingAnalyst
23.01.2026Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026Wacker Neuson SE HoldWarburg Research
03.12.2025Wacker Neuson SE HoldWarburg Research
02.12.2025Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
27.11.2025Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.06.2025Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
05.06.2025Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
09.05.2025Wacker Neuson SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.05.2025Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
03.04.2025Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026Wacker Neuson SE HoldWarburg Research
03.12.2025Wacker Neuson SE HoldWarburg Research
02.12.2025Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
27.11.2025Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux
29.10.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux
11.08.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux
09.08.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wacker Neuson SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen