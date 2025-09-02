The Kraft Heinz Company Aktie News: S&P 500 Aktie The Kraft Heinz Company am Nachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von The Kraft Heinz Company. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 26,18 USD zu.

Das Papier von The Kraft Heinz Company konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 26,18 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die The Kraft Heinz Company-Aktie bei 26,57 USD. Bei 26,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 771.446 The Kraft Heinz Company-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.09.2024 bei 36,52 USD. 39,50 Prozent Plus fehlen der The Kraft Heinz Company-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,44 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,83 Prozent.

Nachdem The Kraft Heinz Company seine Aktionäre 2024 mit 1,60 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,60 USD je Aktie ausschütten.

Am 30.07.2025 hat The Kraft Heinz Company in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -6,60 USD gegenüber 0,08 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,35 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 6,48 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,60 USD je Aktie belaufen.

