KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag im Aufwind

So bewegt sich KRONES

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von KRONES. Das Papier von KRONES konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 127,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 127,00 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 127,60 EUR. Bei 127,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 2.851 KRONES-Aktien gehandelt.

Am 14.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 12,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 21,10 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,97 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,60 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 168,50 EUR aus.

Am 30.07.2025 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,32 Mrd. EUR gegenüber 1,31 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2025 10,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der KRONES-Aktie angepasst

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen