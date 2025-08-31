KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag im Aufwind
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von KRONES. Das Papier von KRONES konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 127,00 EUR.
Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 127,00 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 127,60 EUR. Bei 127,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 2.851 KRONES-Aktien gehandelt.
Am 14.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 12,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 21,10 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,97 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,60 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 168,50 EUR aus.
Am 30.07.2025 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,32 Mrd. EUR gegenüber 1,31 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2025 10,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|KRONES Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|KRONES Buy
|Baader Bank
|01.08.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.07.2025
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
