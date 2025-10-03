KRONES Aktie News: Anleger greifen bei KRONES am Mittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von KRONES. Zuletzt ging es für das KRONES-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 128,40 EUR.

Das Papier von KRONES konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 128,40 EUR. Bei 129,00 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 128,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.486 KRONES-Aktien.

Am 14.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die KRONES-Aktie derzeit noch 13,55 Prozent Luft nach oben. Bei 100,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,95 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 161,50 EUR für die KRONES-Aktie aus.

KRONES ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie eingenommen. KRONES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor einem Jahr verloren

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingefahren