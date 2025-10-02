DAX24.408 +1,2%Est505.646 +1,2%MSCI World4.319 -0,1%Top 10 Crypto16,48 +1,1%Nas22.785 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1696 -0,3%Öl64,60 -1,3%Gold3.835 -0,8%
Profil
Notierung im Fokus

KRONES Aktie News: KRONES verteuert sich am Nachmittag

02.10.25 16:10 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES verteuert sich am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von KRONES. Zuletzt wies die KRONES-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 127,20 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 127,20 EUR. Die KRONES-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 127,80 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,40 EUR. Bisher wurden heute 11.676 KRONES-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,95 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 161,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent auf 1,32 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,86 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
18.09.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
