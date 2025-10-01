KRONES Aktie News: KRONES präsentiert sich am Mittag stärker

Kurs der KRONES

Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 124,60 EUR.

Die KRONES-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 124,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die KRONES-Aktie bei 124,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.206 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 145,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die KRONES-Aktie mit einem Kursplus von 17,01 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 100,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 19,58 Prozent sinken.

Nachdem KRONES seine Aktionäre 2024 mit 2,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,95 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 161,50 EUR.

KRONES ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. KRONES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,19 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat KRONES 1,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 9,86 EUR je Aktie aus.

