DAX24.007 +0,5%Est505.555 +0,5%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.275 +2,2%Euro1,1738 ±0,0%Öl65,80 -1,9%Gold3.881 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Wolfspeed A41JEH RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX steigt zum Oktoberstart -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Danone und Lifeway im Fokus
Top News
Warum jedes ETF-Portfolio ein solides Fundament braucht Warum jedes ETF-Portfolio ein solides Fundament braucht
Aktuelle BSW-Umfrage: Welches Investment-Thema ist derzeit für Sie am interessantesten? Aktuelle BSW-Umfrage: Welches Investment-Thema ist derzeit für Sie am interessantesten?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Kurs der KRONES

KRONES Aktie News: KRONES präsentiert sich am Mittag stärker

01.10.25 12:06 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 124,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
123,40 EUR -1,40 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die KRONES-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 124,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die KRONES-Aktie bei 124,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.206 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 145,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die KRONES-Aktie mit einem Kursplus von 17,01 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 100,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 19,58 Prozent sinken.

Nachdem KRONES seine Aktionäre 2024 mit 2,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,95 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 161,50 EUR.

KRONES ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. KRONES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,19 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat KRONES 1,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 9,86 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor einem Jahr verloren

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf KRONES

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KRONES

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Krones AG

Nachrichten zu KRONES AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
18.09.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
18.09.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KRONES AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen