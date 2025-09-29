KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagmittag freundlich

Kurs der KRONES

Die Aktie von KRONES gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 123,00 EUR zu.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von KRONES zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 123,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die KRONES-Aktie bisher bei 123,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 121,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.550 KRONES-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Gewinne von 18,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 100,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,95 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 161,50 EUR für die KRONES-Aktie.

KRONES ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat KRONES 1,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

