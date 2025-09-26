KRONES Aktie News: KRONES gibt am Nachmittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von KRONES. Das Papier von KRONES befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 122,00 EUR ab.

Das Papier von KRONES befand sich um 15:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 122,00 EUR ab. Die KRONES-Aktie sank bis auf 121,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 123,00 EUR. Zuletzt wechselten 13.758 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 16,32 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,20 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 21,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,95 EUR, nach 2,60 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der KRONES-Aktie wird bei 161,50 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat KRONES im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRONES 1,31 Mrd. EUR umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 9,86 EUR im Jahr 2025 aus.

