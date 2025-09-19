DAX23.634 +0,4%ESt505.470 +0,5%Top 10 Crypto15,17 -0,6%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1681 +0,1%Öl69,54 -0,1%Gold3.753 +0,1%
Fokus auf Aktienkurs

KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag mit Aufschlag

26.09.25 09:27 Uhr
Die Aktie von KRONES gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 123,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
122,60 EUR 0,60 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr wies die KRONES-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 123,40 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die KRONES-Aktie bei 123,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 122,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 628 Stück gehandelt.

Am 14.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 145,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 15,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 23,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,60 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,95 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 161,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,32 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,86 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
18.09.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
