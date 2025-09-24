DAX23.608 -0,3%ESt505.457 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1739 ±-0,0%Öl69,00 -0,1%Gold3.759 +0,6%
DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

25.09.25 09:26 Uhr
KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von KRONES. Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 123,00 EUR abwärts.

Das Papier von KRONES befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 123,00 EUR ab. Die KRONES-Aktie gab in der Spitze bis auf 123,00 EUR nach. Bei 123,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.168 KRONES-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 145,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 22,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,95 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 161,50 EUR für die KRONES-Aktie.

Am 30.07.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,32 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,86 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

Redaktion finanzen.net

