KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die KRONES-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 123,40 EUR nach.

Die KRONES-Aktie notierte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 123,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die KRONES-Aktie bisher bei 123,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 123,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.280 KRONES-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,95 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 161,50 EUR aus.

Am 30.07.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KRONES ein EPS von 2,19 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,32 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,86 EUR je Aktie.

