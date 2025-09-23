DAX23.535 -0,3%ESt505.457 -0,3%Top 10 Crypto15,51 +1,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.547 +0,8%Euro1,1789 -0,2%Öl67,74 -0,1%Gold3.777 +0,4%
Aktienkurs aktuell

KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag billiger

24.09.25 09:25 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag billiger

Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die KRONES-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 123,60 EUR.

Die Aktie verlor um 09:01 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 123,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die KRONES-Aktie bis auf 123,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 1.445 Stück.

Am 14.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 15,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 100,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,93 Prozent.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,95 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 161,50 EUR.

Am 30.07.2025 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1,31 Mrd. EUR eingefahren.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,86 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
18.09.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
18.09.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
