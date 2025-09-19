KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 123,20 EUR.

Um 11:44 Uhr wies die KRONES-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 123,20 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die KRONES-Aktie bei 123,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 121,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 4.853 Stück.

Am 14.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 15,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 100,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die KRONES-Aktie derzeit noch 18,67 Prozent Luft nach unten.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,95 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 161,50 EUR je KRONES-Aktie aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1,31 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

