KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von KRONES. Zuletzt sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 123,40 EUR zu.

Die KRONES-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 123,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die KRONES-Aktie bisher bei 123,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 121,80 EUR. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.052 Stück gehandelt.

Bei 145,80 EUR markierte der Titel am 14.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 15,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 18,80 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,95 EUR je KRONES-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 161,50 EUR aus.

Am 30.07.2025 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1,31 Mrd. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 9,88 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingefahren

KRONES-Aktie weiter auf Talfahrt nach Kapitalmarkttag - Exane stuft ab

KRONES-Aktie verliert nach durchwachsenem Kapitalmarkttag