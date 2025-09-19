KRONES Aktie News: KRONES gibt am Mittwochnachmittag nach
Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die KRONES-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 123,40 EUR abwärts.
Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 0,5 Prozent auf 123,40 EUR ab. Der Kurs der KRONES-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 123,00 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 123,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.005 KRONES-Aktien umgesetzt.
Bei 145,80 EUR markierte der Titel am 14.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,80 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,95 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,60 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 161,50 EUR.
KRONES ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 1,32 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 1,31 Mrd. EUR umgesetzt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,86 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingefahren
KRONES-Aktie weiter auf Talfahrt nach Kapitalmarkttag - Exane stuft ab
