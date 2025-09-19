KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 123,20 EUR.

Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 123,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte KRONES-Aktie bei 122,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 123,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.009 KRONES-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 100,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 18,67 Prozent sinken.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,95 EUR belaufen. Analysten bewerten die KRONES-Aktie im Durchschnitt mit 161,50 EUR.

Am 30.07.2025 lud KRONES zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,21 EUR, nach 2,19 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent auf 1,32 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

