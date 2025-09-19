DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.109 +0,4%Nas22.346 -0,2%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1692 +0,2%Öl70,57 +1,3%Gold3.780 +0,8%
Notierung im Fokus

KRONES Aktie News: KRONES legt am Nachmittag zu

26.09.25 16:10 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES legt am Nachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von KRONES. Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 123,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
122,60 EUR 0,60 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr ging es für das KRONES-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 123,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die KRONES-Aktie bei 124,00 EUR. Bei 122,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.607 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 15,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 100,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 18,54 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,95 EUR je KRONES-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 161,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,32 Mrd. EUR – ein Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KRONES 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,86 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
18.09.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
