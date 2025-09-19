DAX23.625 +0,4%ESt505.469 +0,4%Top 10 Crypto15,00 -1,7%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.380 ±-0,0%Euro1,1667 ±0,0%Öl69,30 -0,5%Gold3.745 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Intel 855681 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Börsen in Fernost letztlich mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie mit stärkerem Kurs erwartet - hält die gute Stimmung an? Plug Power-Aktie mit stärkerem Kurs erwartet - hält die gute Stimmung an?
Siemens-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG Siemens-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Blick auf Aktienkurs

KRONES Aktie News: KRONES am Mittag im Plus

26.09.25 12:08 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Mittag im Plus

Die Aktie von KRONES gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von KRONES zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 123,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
122,60 EUR 0,60 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 123,00 EUR. Bei 124,00 EUR erreichte die KRONES-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 122,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.866 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 18,54 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,54 Prozent.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,95 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die KRONES-Aktie bei 161,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 9,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingefahren

KRONES-Aktie weiter auf Talfahrt nach Kapitalmarkttag - Exane stuft ab

KRONES-Aktie verliert nach durchwachsenem Kapitalmarkttag

Ausgewählte Hebelprodukte auf KRONES

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KRONES

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Krones AG

Nachrichten zu KRONES AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
18.09.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
18.09.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KRONES AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen