KRONES Aktie News: KRONES am Mittag im Plus

Die Aktie von KRONES gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von KRONES zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 123,00 EUR.

Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 123,00 EUR. Bei 124,00 EUR erreichte die KRONES-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 122,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.866 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 18,54 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,54 Prozent.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,95 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die KRONES-Aktie bei 161,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 9,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

