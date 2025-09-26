KRONES Aktie News: KRONES reagiert am Vormittag positiv

Kurs der KRONES

Die Aktie von KRONES gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die KRONES-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 123,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 1,0 Prozent auf 123,60 EUR. Die KRONES-Aktie zog in der Spitze bis auf 123,60 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.999 KRONES-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,96 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,20 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,95 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,60 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 161,50 EUR.

KRONES veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,32 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Mrd. EUR in den Büchern standen.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

