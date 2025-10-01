DAX23.812 -0,3%ESt505.512 -0,3%Top 10 Crypto15,87 +0,1%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.567 +0,4%Euro1,1750 +0,1%Öl66,28 -1,2%Gold3.891 +0,8%
KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochvormittag nahezu unbewegt

01.10.25 09:27 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochvormittag nahezu unbewegt

Die Aktie von KRONES zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die KRONES-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 124,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
123,40 EUR -1,40 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der KRONES-Aktie ließ sich um 09:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 124,00 EUR. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 124,00 EUR zu. Die KRONES-Aktie gab in der Spitze bis auf 124,00 EUR nach. Bei 124,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 366 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die KRONES-Aktie mit einem Kursplus von 17,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,95 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 161,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 30.07.2025. Das EPS lag bei 2,21 EUR. Im letzten Jahr hatte KRONES einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,31 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,32 Mrd. EUR ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 9,86 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
18.09.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
