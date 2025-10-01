DAX24.100 +0,9%Est505.579 +0,9%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.651 ±-0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1751 +0,1%Öl65,35 -2,6%Gold3.868 +0,2%
KRONES im Fokus

01.10.25 16:09 Uhr
KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Mittwochnachmittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von KRONES. Zuletzt stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 124,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
123,40 EUR -1,40 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die KRONES-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 124,80 EUR. Kurzfristig markierte die KRONES-Aktie bei 125,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 124,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.415 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 145,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,83 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 100,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,95 EUR belaufen. Analysten bewerten die KRONES-Aktie im Durchschnitt mit 161,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat KRONES im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRONES 1,31 Mrd. EUR umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2025 9,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
18.09.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
18.09.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

