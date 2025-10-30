KRONES Aktie News: KRONES präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

KRONES im Fokus

Die Aktie von KRONES zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 126,20 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 126,20 EUR zu. Die KRONES-Aktie legte bis auf 126,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR ab. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 25,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,60 EUR aus. Analysten bewerten die KRONES-Aktie im Durchschnitt mit 161,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. KRONES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,88 EUR je KRONES-Aktie.

