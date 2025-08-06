DAX23.924 +0,3%ESt505.263 +0,3%Top 10 Crypto15,40 -1,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin97.961 -0,7%Euro1,1670 +0,1%Öl67,37 +0,6%Gold3.379 +0,3%
LEG Immobilien ist optimistischer beim operativen Gewinn 2025

07.08.25 07:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LEG Immobilien
71,55 EUR 1,10 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--LEG Immobilien ist nach dem zweiten Quartal optimistischer beim operativen Gewinnziel. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, will er nun beim bereinigten operativen Gewinn FFO, den das Unternehmen AFFO nennt, die obere Hälfte des Zielkorridors und somit eine Spanne von 215 bis 225 Millionen Euro erreichen. Auch soll die EBITDA-Marge 77 Prozent erreichen anstatt 76.

Wer­bung

Im zweiten Quartal steigerte LEG den Gewinn operativ und schrieb unter dem Strich wieder schwarze Zahlen, er profitierte dabei von moderat höheren Mieteinnahmen und sich weiter stabilisierenden Bewertungen des Immobilienportfolios

Im Zeitraum April bis Juni steigerte das Düsseldorfer Immobilienunternehmen laut Mitteilung den bereinigten operativen Gewinn FFO (AFFO) auf 64,3 Millionen Euro von 61,1 Millionen im Vorjahr.

Je Aktie betrug der AFFO 0,86 Euro nach 0,82 Euro im Vorjahreszeitraum.

Die Nettokaltmiete stieg um 7 Prozent auf 228 Millionen Euro.

Wer­bung

Nach Steuern verdiente LEG 204,9 Millionen Euro verglichen mit einen Verlust von 143 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 01:12 ET (05:12 GMT)

