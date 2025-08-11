DAX 23.994 +0,4%ESt50 5.367 +0,3%Top 10 Crypto 15,29 +1,2%Dow 45.545 -0,2%Nas 21.456 -1,2%Bitcoin 93.016 +0,5%Euro 1,1724 +0,3%Öl 68,09 +0,0%Gold 3.471 +0,7%
LEG Immobilien Aktie

Warburg Research

LEG Immobilien Buy

11:26 Uhr
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
71,85 EUR 0,40 EUR 0,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat LEG in seine monatliche "Conviction List" für den September aufgenommen. Die Einstufung für die Aktie des Immobilienkonzerns bleibe "Buy", schrieb Simon Stippig am Montag. LEG sei fundamental günstig bewertet, und der anhaltende, deutliche Nachfrageüberhang am Wohnimmobilienmarkt stärke das Vertrauen. Stippig geht im weiteren Jahresverlauf von einer steigenden Wachstumsdynamik bei den Mieten aus./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 08:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG Immobilien

Analysen zu LEG Immobilien

11:26 LEG Immobilien Buy Warburg Research
09:46 LEG Immobilien Hold Deutsche Bank AG
22.08.25 LEG Immobilien Buy Warburg Research
20.08.25 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

