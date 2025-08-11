LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 5,41 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat LEG in seine monatliche "Conviction List" für den September aufgenommen. Die Einstufung für die Aktie des Immobilienkonzerns bleibe "Buy", schrieb Simon Stippig am Montag. LEG sei fundamental günstig bewertet, und der anhaltende, deutliche Nachfrageüberhang am Wohnimmobilienmarkt stärke das Vertrauen. Stippig geht im weiteren Jahresverlauf von einer steigenden Wachstumsdynamik bei den Mieten aus./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 08:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG Immobilien
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
71,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Simon Stippig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LEG Immobilien
|11:26
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|09:46
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|20.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
