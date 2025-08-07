DAX 24.186 +0,0%ESt50 5.352 +0,4%Top 10 Crypto 15,99 +1,1%Dow 44.086 +0,3%Nas 21.407 +0,8%Bitcoin 99.808 -0,8%Euro 1,1661 +0,0%Öl 66,39 +0,0%Gold 3.394 -0,1%
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985
LEG Immobilien Aktie

72,35 EUR +0,30 EUR +0,42 %
Marktkap. 5,39 Mrd. EUR

KGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111

ISIN DE000LEG1110

Symbol LEGIF

Jefferies & Company Inc.

LEG Immobilien Buy

16:56 Uhr
LEG Immobilien Buy
LEG Immobilien
LEG Immobilien
72,35 EUR 0,30 EUR 0,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LEG anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 89 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konzern sei zwar weiterhin recht hoch verschuldet, aber der Fremdkapitalanteil am Gesamtwert des Immobilienportfolios sinke und bewege sich damit in die richtige RIchtung, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies und die Normalisierung der Marktstimmung eröffne Kurspotenzial für die recht niedrig bewerteten Aktien./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
71,95 €		 Abst. Kursziel*:
27,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
72,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,16%
Analyst Name:
Pierre-Emmanuel Clouard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

