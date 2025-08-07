LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 5,39 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG Immobilien nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer Prognoseerhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Thomas Rothäusler zog in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung ein leicht positives Fazit. Die Verschuldung bleibe derweil auf einem hohen Niveau, da die Veräußerungsaktivitäten weiterhin verhalten gewesen seien./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG Immobilien
Zusammenfassung: LEG Immobilien Hold
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
71,95 €
|Abst. Kursziel*:
4,24%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
72,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,38%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LEG Immobilien
|13:06
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|LEG Immobilien Add
|Baader Bank
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|13:06
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|LEG Immobilien Add
|Baader Bank
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|LEG Immobilien Add
|Baader Bank
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.23
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|15.11.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:06
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|20.05.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|03.04.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital