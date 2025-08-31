DAX 24.024 +0,5%ESt50 5.372 +0,4%Top 10 Crypto 15,43 +2,1%Dow 45.545 -0,2%Nas 21.456 -1,2%Bitcoin 93.384 +0,9%Euro 1,1734 +0,4%Öl 67,86 -0,4%Gold 3.475 +0,8%
LEG Immobilien Aktie

Marktkap. 5,41 Mrd. EUR

KGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111

ISIN DE000LEG1110

Symbol LEGIF

Deutsche Bank AG

LEG Immobilien Hold

09:46 Uhr
LEG Immobilien Hold
LEG Immobilien
72,35 EUR 0,90 EUR 1,26%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LEG von 75 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler passte seine Schätzungen in seinem am Montag vorliegenden Kommentar an das erstmals seit 2023 wieder ausgegebene Ergebnisziel (FFO I) an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Hold

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
71,60 €		 Abst. Kursziel*:
8,94%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
72,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,81%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

09:46 LEG Immobilien Hold Deutsche Bank AG
22.08.25 LEG Immobilien Buy Warburg Research
20.08.25 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.25 LEG Immobilien Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

