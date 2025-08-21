LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 5,51 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LEG Immobilien nach Quartalszahlen von 92,80 auf 95,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operativen Kennziffern seien gut ausgefallen, schrieb Simon Stippig in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb hob der Analyst seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht an./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG Immobilien
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
95,10 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
72,25 €
|Abst. Kursziel*:
31,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
72,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,26%
|
Analyst Name:
Simon Stippig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LEG Immobilien
|12:06
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|20.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|20.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|20.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|LEG Immobilien Add
|Baader Bank
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.23
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|15.11.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|20.05.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|03.04.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital