Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Lufthansa, BYD, Novo Nordisk, DHL, Rüstungsaktien im Fokus
LEG Immobilien Aktie

Marktkap. 5,51 Mrd. EUR

KGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LEG Immobilien nach Quartalszahlen von 92,80 auf 95,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operativen Kennziffern seien gut ausgefallen, schrieb Simon Stippig in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb hob der Analyst seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht an./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
95,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
72,25 €		 Abst. Kursziel*:
31,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
72,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,26%
Analyst Name:
Simon Stippig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,24 €

Analysen zu LEG Immobilien

12:06 LEG Immobilien Buy Warburg Research
20.08.25 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.25 LEG Immobilien Hold Deutsche Bank AG
07.08.25 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
