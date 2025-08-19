DAX 24.292 -0,5%ESt50 5.465 -0,3%Top 10 Crypto 15,87 +2,4%Dow 44.922 +0,0%Nas 21.315 -1,5%Bitcoin 97.808 +1,0%Euro 1,1640 -0,1%Öl 66,47 +0,8%Gold 3.324 +0,3%
LEG Immobilien Aktie

71,90 EUR -0,05 EUR -0,07 %
STU
Marktkap. 5,49 Mrd. EUR

KGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111

ISIN DE000LEG1110

Symbol LEGIF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LEG Immobilien Buy

10:16 Uhr
LEG Immobilien Buy
LEG Immobilien
LEG Immobilien
71,90 EUR -0,05 EUR -0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Immobilienkonzern an die jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen angepasst, schrieb Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Kurzfristig dürfte die Aktie vom Schuldenabbau durch die Veräußerung weiterer Vermögenswerte profitieren. Auf mittlere Sicht sollte eine früher als erwartete operative Margenerholung (Ebitda) die Ergebnisdynamik unterstützen./rob/gl/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu LEG Immobilien

10:16 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.25 LEG Immobilien Hold Deutsche Bank AG
07.08.25 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.25 LEG Immobilien Add Baader Bank
mehr Analysen

