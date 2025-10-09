Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Donnerstagvormittag stark gefragt

So bewegt sich Lenovo Group

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 8,9 Prozent auf 1,38 EUR.

Die Lenovo Group-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr in Grün und gewann 8,9 Prozent auf 1,38 EUR. Der Kurs der Lenovo Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,40 EUR zu. Bei 1,40 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden heute 42.500 Lenovo Group-Aktien gehandelt.

Bei 1,68 EUR erreichte der Titel am 21.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lenovo Group-Aktie damit 17,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 0,83 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lenovo Group-Aktie 66,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Lenovo Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,058 USD aus.

Lenovo Group ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 146,97 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lenovo Group einen Umsatz von 120,76 Mrd. HKD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lenovo Group-Gewinn in Höhe von 0,129 USD je Aktie aus.

