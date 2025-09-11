Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Freitagvormittag höher
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Lenovo Group-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 1,29 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 09:15 Uhr ging es für das Lenovo Group-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 1,29 EUR. Kurzfristig markierte die Lenovo Group-Aktie bei 1,29 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,29 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 5.726 Lenovo Group-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1,68 EUR erreichte der Titel am 21.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,83 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lenovo Group-Aktie 35,48 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Lenovo Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,058 USD aus.
Am 13.08.2025 äußerte sich Lenovo Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,32 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,70 Prozent auf 146,97 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Lenovo Group am 30.10.2025 vorlegen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,130 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen
Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lenovo Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lenovo Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.
Analysen zu Lenovo Group Ltd.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2012
|Lenovo Group overweight
|Morgan Stanley
|17.08.2012
|Lenovo Group buy
|Citigroup Corp.
|22.06.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|03.05.2012
|Motorola Mobility equal-weight
|Barclays Capital
|07.02.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2012
|Lenovo Group overweight
|Morgan Stanley
|17.08.2012
|Lenovo Group buy
|Citigroup Corp.
|09.01.2012
|Lenovo Group overweight
|HSBC
|20.10.2011
|Lenovo Group kaufen
|Asia Investor
|28.09.2011
|Lenovo Group outperform
|Macquarie Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.06.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|03.05.2012
|Motorola Mobility equal-weight
|Barclays Capital
|07.02.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|31.01.2012
|Motorola Mobility neutral
|Nomura
|19.08.2011
|Motorola Mobility perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.02.2012
|Motorola Mobility sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|31.10.2011
|Motorola Mobility sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.08.2011
|Motorola Mobility underperform
|Raymond James Financial, Inc.
|19.01.2011
|Motorola Mobility sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|07.02.2008
|Lenovo Finger weg
|Asia Investor
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lenovo Group Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen