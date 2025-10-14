Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 1,25 EUR ab.

Die Lenovo Group-Aktie wies um 09:15 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 1,25 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 15.950 Stück.

Am 21.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 0,83 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Lenovo Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,058 USD aus.

Lenovo Group ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 HKD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,70 Prozent auf 146,97 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Lenovo Group-Bilanz für Q2 2026 wird am 30.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,129 USD in den Büchern stehen haben wird.

