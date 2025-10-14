Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 1,25 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Lenovo Group-Aktie wies um 09:15 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 1,25 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 15.950 Stück.
Am 21.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 0,83 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Lenovo Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,058 USD aus.
Lenovo Group ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 HKD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,70 Prozent auf 146,97 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Die Lenovo Group-Bilanz für Q2 2026 wird am 30.10.2025 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,129 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie
Samsung-Aktie fällt: Samsung soll in Patentprozess 445,5 Millionen Dollar zahlen
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lenovo Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lenovo Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.
Analysen zu Lenovo Group Ltd.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2012
|Lenovo Group overweight
|Morgan Stanley
|17.08.2012
|Lenovo Group buy
|Citigroup Corp.
|22.06.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|03.05.2012
|Motorola Mobility equal-weight
|Barclays Capital
|07.02.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2012
|Lenovo Group overweight
|Morgan Stanley
|17.08.2012
|Lenovo Group buy
|Citigroup Corp.
|09.01.2012
|Lenovo Group overweight
|HSBC
|20.10.2011
|Lenovo Group kaufen
|Asia Investor
|28.09.2011
|Lenovo Group outperform
|Macquarie Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.06.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|03.05.2012
|Motorola Mobility equal-weight
|Barclays Capital
|07.02.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|31.01.2012
|Motorola Mobility neutral
|Nomura
|19.08.2011
|Motorola Mobility perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.02.2012
|Motorola Mobility sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|31.10.2011
|Motorola Mobility sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.08.2011
|Motorola Mobility underperform
|Raymond James Financial, Inc.
|19.01.2011
|Motorola Mobility sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|07.02.2008
|Lenovo Finger weg
|Asia Investor
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lenovo Group Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen