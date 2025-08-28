Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 1,23 EUR.
Die Lenovo Group-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:15 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 1,23 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lenovo Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,22 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 1,23 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.000 Lenovo Group-Aktien.
Bei einem Wert von 1,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lenovo Group-Aktie somit 27,22 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 32,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,053 USD. Im Vorjahr hatte Lenovo Group 0,390 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 13.08.2025 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,32 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 0,16 HKD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,70 Prozent auf 146,97 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,129 USD je Lenovo Group-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2012
|Lenovo Group overweight
|Morgan Stanley
|17.08.2012
|Lenovo Group buy
|Citigroup Corp.
|22.06.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|03.05.2012
|Motorola Mobility equal-weight
|Barclays Capital
|07.02.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
