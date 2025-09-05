DAX23.741 +0,6%ESt505.349 +0,6%Top 10 Crypto15,73 -0,4%Dow45.395 ±-0,0%Nas21.869 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1745 +0,2%Öl65,99 +0,5%Gold3.634 +1,3%
Notierung im Blick

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag mit Kurseinbußen

08.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 453,74 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
389,60 EUR -5,40 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,2 Prozent auf 453,74 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 453,40 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 461,62 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.443 Lockheed Martin-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 617,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2024). 36,03 Prozent Plus fehlen der Lockheed Martin-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2025 auf bis zu 410,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 9,62 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,35 USD aus.

Lockheed Martin veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lockheed Martin ein EPS von 6,85 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 18,16 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 18,12 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Lockheed Martin am 28.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lockheed Martin ein EPS in Höhe von 21,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten

Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins

In eigener Sache

Übrigens: Lockheed Martin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

