Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin macht am Mittwochabend Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Lockheed Martin. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 461,33 USD zu.

Das Papier von Lockheed Martin legte um 20:06 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 461,33 USD. Den Tageshöchststand markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 463,95 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 456,21 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 82.663 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 617,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,80 Prozent. Am 23.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,35 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 12,75 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lockheed Martin am 22.07.2025. Das EPS belief sich auf 1,46 USD gegenüber 6,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,18 Prozent auf 18,16 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Lockheed Martin am 28.10.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,95 USD je Lockheed Martin-Aktie.

