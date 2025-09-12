DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.833 ±0,0%Nas22.346 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1772 +0,3%Öl67,26 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag mit Kursabschlägen

15.09.25 16:13 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 470,61 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Lockheed Martin-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 470,61 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 469,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 471,47 USD. Zuletzt wurden via New York 22.379 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2024 markierte das Papier bei 617,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Kursplus von 31,16 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 14,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,35 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 12,75 USD je Wertpapier.

Am 22.07.2025 äußerte sich Lockheed Martin zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,85 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,18 Prozent auf 18,16 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 21,95 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

