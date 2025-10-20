Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin tendiert am Nachmittag nordwärts

Lockheed Martin im Fokus

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 500,60 USD zu.

Um 15:51 Uhr ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 500,60 USD. Den Tageshöchststand markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 500,88 USD. Bei 496,43 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 33.894 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 617,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2025 auf bis zu 410,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 22,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lockheed Martin-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 12,75 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 13,37 USD aus.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,85 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,16 Mrd. USD – ein Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lockheed Martin 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Lockheed Martin-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 21,91 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Firefly Aerospace-Aktie -21 Prozent: Alpha-Rakete bei Tests zerstört

Palantir-Aktie vor neuen Rekordhöhen? Trump-Administration könnte antreiben

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10