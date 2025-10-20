Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin zieht am Abend an
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 504,37 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 504,37 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 505,04 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 496,43 USD. Zuletzt wurden via New York 123.467 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2024 auf bis zu 617,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,38 Prozent. Am 23.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 410,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,37 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 12,75 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 22.07.2025 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,85 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,16 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. Am 27.10.2026 wird Lockheed Martin schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie
Firefly Aerospace-Aktie -21 Prozent: Alpha-Rakete bei Tests zerstört
Palantir-Aktie vor neuen Rekordhöhen? Trump-Administration könnte antreiben
Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10
