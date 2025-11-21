Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin wird am Abend ausgebremst

DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.437 +1,6%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1514 -0,1%Öl62,48 -1,1%Gold4.086 +0,2%
Aktienentwicklung

21.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 466,26 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
405,85 EUR 1,10 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Lockheed Martin befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 466,26 USD ab. Der Kurs der Lockheed Martin-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 461,99 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 468,05 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 124.363 Lockheed Martin-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (546,00 USD) erklomm das Papier am 23.11.2024. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 14,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 410,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,47 USD ausgeschüttet werden.

Lockheed Martin veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,95 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 18,61 Mrd. USD gegenüber 17,10 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,42 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: Lockheed Martin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

