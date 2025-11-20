Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 473,17 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 473,17 USD. Kurzfristig markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 477,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 473,24 USD. Bisher wurden heute 23.867 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.
Am 23.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 546,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 410,11 USD am 23.07.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 13,33 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,47 USD.
Am 21.10.2025 äußerte sich Lockheed Martin zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,95 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,80 USD je Aktie verdient. Lockheed Martin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,61 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Lockheed Martin am 27.01.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lockheed Martin-Gewinn in Höhe von 22,42 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
