Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin tendiert am Abend südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 471,92 USD.
Um 20:04 Uhr fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 471,92 USD ab. Bei 469,00 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 471,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 69.477 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.
Bei 546,00 USD erreichte der Titel am 23.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 15,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,47 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lockheed Martin am 21.10.2025. Das EPS belief sich auf 6,95 USD gegenüber 6,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,10 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,61 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Lockheed Martin-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Lockheed Martin im Jahr 2025 22,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
