Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 490,63 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,5 Prozent auf 490,63 USD. Der Kurs der Lockheed Martin-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 491,75 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 490,28 USD. Zuletzt wurden via New York 23.331 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2024 markierte das Papier bei 575,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lockheed Martin-Aktie. Bei einem Wert von 410,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lockheed Martin-Aktie 19,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Lockheed Martin seine Aktionäre 2024 mit 12,75 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,37 USD je Aktie ausschütten.

Am 21.10.2025 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,95 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,61 Mrd. USD im Vergleich zu 17,10 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Lockheed Martin wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Lockheed Martin rechnen Experten am 27.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lockheed Martin-Gewinn in Höhe von 22,20 USD je Aktie aus.

