Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Lockheed Martin am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 455,71 USD.

Das Papier von Lockheed Martin befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 455,71 USD ab. Im Tief verlor die Lockheed Martin-Aktie bis auf 454,52 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 457,68 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 31.586 Lockheed Martin-Aktien.

Am 23.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 546,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 19,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 410,11 USD. Dieser Wert wurde am 23.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 11,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,47 USD aus.

Am 21.10.2025 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,95 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,80 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent auf 18,61 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lockheed Martin-Gewinn in Höhe von 22,42 USD je Aktie aus.

